“Donare vita, donare sangue”: è questa la ricetta della felicità del gruppo Fratres di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “Sulla carta”, ci sia consentito il gioco di parole, una bella iniziativa di promozione dell’associazione. Nella realtà qualcosa in più, il desiderio, questa associazione, di farla sentire ancora più vicina alle esigenze e alle richieste della cittadinanza. Stiamo parlando del gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa, che ha aderito alla campagna promozionale regionale denominata “La ricetta per la felicità”. In pratica, come spiega la presidente del gruppo, Sandra Mugnaini, “distribuendo delle semplici buste di carta all’interno delle farmacie del territorio, la Fratres regionale ha voluto lanciare una campagna per promuovere la donazione del sangue. Quindi, per rafforzare il messaggio, abbiamo pensato di distribuire delle buste di carta con stampato sopra il logo del gruppo, i nostri contatti e lo slogan “La ricetta per la felicità? Donare vita, donare sangue”.