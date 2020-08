Donata la statua La Pietà Partigiana al Comune di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Riapre da oggi 31 agosto, il Centro Sereninsieme per anziani non autosufficienti di via Monti, dopo la riapertura il 26 agosto del Centro Alzheimer Amaducci di Quinto Alto. Entrambe le strutture sono gestite dalla cooperativa Elleuno per conto della Società della Salute fiorentina nord ovest e per la riapertura, si legge in […]