Donate piante di agrumi alle scuole di Signa da Francesco Truzzolino di “Profumi di Zagara”

SIGNA – L’amministrazione comunale di Signa esprime un sentito ringraziamento a Francesco Truzzolino, giovane titolare dell’attività “Profumi di Zagara”, per il gesto di generosità compiuto nella giornata di ieri a favore delle scuole del territorio. Con una breve cerimonia alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Signa, Francesca Bini, sono state infatti donate quattro piante di agrumi destinate alla scuola dell’infanzia Rodari e alla scuola secondaria di primo grado Alessandro Paoli. Alla scuola Rodari sono state consegnate una pianta di mandarino tardivo di Ciaculli, varietà con semi che matura nel mese di gennaio, e una pianta di arancia Washington Navel. Alla scuola Paoli, invece, sono state donate una pianta di mandarino clementina senza semi e una pianta di arancia Vaniglia Apireno, varietà priva di semi che si distingue per il sapore più dolce e per il livello di acidità e zuccheri più basso rispetto alle arance tradizionali, caratteristica che la rende particolarmente indicata anche per chi soffre di gastrite o diabete. Si tratta di una donazione particolarmente apprezzata dall’Amministrazione comunale: un gesto semplice ma significativo che testimonia l’attenzione verso la comunità e verso i più giovani. L’iniziativa arriva al termine della stagione che ha visto Francesco Truzzolino impegnato con la sua attività “Profumi di Zagara” all’Indicatore, dove, da novembre a marzo, propone la vendita delle arance da lui stesso coltivate a Ribera, in Sicilia, territorio noto per la qualità delle sue produzioni agrumicole. Un gesto fatto con il cuore che ha contribuito a rafforzare il legame tra attività del territorio, scuola e comunità locale.