Donati da Auser i computer portatili agli istituti comprensivi di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Consegnati questa mattina nella sede dell’Auser regionale di via Pasolini, 96 computer portatili per i tre istituti comprensivi di Sesto Fiorentino. I computer sono stati consegnati dal sindaco Lorenzo Falchi ai presidi dei tre istituti sestesi. “L’attuale condizione legata all’emergenza sanitaria ha creato disparità sociali – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – difficoltà e differenze di mezzi per gli studenti. Nel corso di questi mesi ci sono state tante iniziative alcune come in questo progetto con l’Auser che ha permesso la donazione di computer portatili. Ringraziamo l’Auser – ha detto il sindaco – perchè ha permesso di realizzare questo progetto in modo veloce”.

A ciascun istituto comprensivo arriveranno 32 computer che potranno essere messi a disposizione degustazione degli studenti in base alle disponibilità decise dalla scuola.

“Possiamo dire che dall’Auser è passato Babbo Natale – ha aggiunto Stefano Sturlini presidente di Auser Sesto Fiorentino – siamo sempre stati vicino alle esigenze della scuola e questa donazione ci permette di offrire una nuova occasione agli studenti”.

Alla consegna dei portatili erano presenti l’assessore alla scuola Silvia Becchi, la presidente regionale di Auser Simonetta Bessi e i tre dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi di Sesto Fiorentino.