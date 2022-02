Donazione di oggetti legati alla cultura contadina al Comune di Signa. Il sindaco Fossi: “Grazie ad Adriano Paoli”

SIGNA – Sono stati donati da Adriano Paoli al Comune di Signa una serie di oggetti legati alla cultura contadina della nostra regione. Fra questi, un trabiccolo in legno con scaldino in terracotta utilizzato per scaldare il letto prima di coricarsi, un ferro da stiro in ghisa, numerosi attrezzi in legno e ferro, un’antica stadera […]

SIGNA – Sono stati donati da Adriano Paoli al Comune di Signa una serie di oggetti legati alla cultura contadina della nostra regione. Fra questi, un trabiccolo in legno con scaldino in terracotta utilizzato per scaldare il letto prima di coricarsi, un ferro da stiro in ghisa, numerosi attrezzi in legno e ferro, un’antica stadera e molto altro ancora. “Ringrazio sentitamente Adriano per questa preziosa donazione al Comune di Signa, un gesto che ci permetterà di implementare la già ricca collezione di oggetti legati alla cultura contadina toscana che vedremo in esposizione nel nuovo Museo contadino”, ha detto il sindaco Giampiero Fossi. “E’ obiettivo dell’amministrazione comunale aprire, entro il mese di giugno 2022, un museo di oggettistica contadina in piazza Alimondo Ciampi, negli spazi dell’antica sede della società filantropica di San Mauro”. Oltre alla donazione di Paoli, il patrimonio che andrà a colorare le stanze del nuovo museo conta già una collezione di oltre 400 pezzi – fra strumenti da lavoro e oggetti di uso casalingo – acquisita dal Comune nei primi anni duemila.