Dopo dieci anni di assenza il Comune di Campi Bisenzio è di nuovo nel consiglio del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

CAMPI BISENZIO – Dopo dieci anni di assenza, l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio torna a essere parte attiva nel consiglio del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. “Un ritorno – spiegano dal Comune – che rappresenta un passo decisivo per il territorio, che potrà beneficiare di una presenza diretta e incisiva nella gestione delle risorse idriche e nella prevenzione del rischio idrogeologico. “Essere nuovamente protagonisti nel consiglio del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno è per noi motivo di soddisfazione e di grande responsabilità, – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – in un territorio come il nostro, dove la tutela ambientale e la sicurezza idrogeologica sono priorità assolute, la partecipazione diretta ci permette di incidere concretamente nelle scelte strategiche e nelle opere da realizzare. Dopo dieci anni di assenza, quindi, restituiamo voce alla comunità campigiana in un ambito cruciale per il nostro futuro, un traguardo che segna una nuova stagione di impegno, collaborazione e risultati concreti. L’amministrazione lavorerà con gli altri enti e le realtà locali per garantire interventi tempestivi ed efficaci a tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. La partecipazione attiva al Consorzio permetterà inoltre di monitorare più da vicino i progetti e le risorse destinate, rafforzando la collaborazione istituzionale e promuovendo una visione condivisa per uno sviluppo sostenibile”.