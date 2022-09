Dopo elezioni. Brunori (Lega) “Oggi è un giorno di festa”

SESTO FIORENTINO – “Oggi è un giorno di festa”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori commentando i dati delle elezioni. “Un risultato straordinario quello del centrodestra, a livello nazionale ma anche a Sesto Fiorentino – dice Brunori – Era dal 2001 che la coalizione non raggiungeva un risultato così lusinghiero. […]

SESTO FIORENTINO – “Oggi è un giorno di festa”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori commentando i dati delle elezioni. “Un risultato straordinario quello del centrodestra, a livello nazionale ma anche a Sesto Fiorentino – dice Brunori – Era dal 2001 che la coalizione non raggiungeva un risultato così lusinghiero. Pertanto, da rappresentante eletto da tutta la coalizione l’anno scorso, non posso che manifestare la mia gioia e la mia soddisfazione. Certamente, da segretario della sezione di Sesto della Lega non posso esprimere altrettanto entusiasmo, per i risultati invero deludenti a livello nazionale e confermati a livello locale, con una flessione generalizzata su tutti i territori. L’appoggio al governo Draghi ed altre incertezze su temi nazionali ha sicuramente causato un’emorragia di voti che, per fortuna, sono confluiti, mi pare, quasi tutti a sostenere la lista degli amici di Fratelli d’Italia”.

“Vorrei anche ringraziare per l’impegno profuso tutti i militanti del territorio e i nostri consiglieri, nonché i candidati ai collegi plurinominali Federico Bussolin, Cecilia Cappelletti e Michela Monaco. Voglio ringraziare anche i nostri elettori e quelli di tutto il centro-destra per cui continuerò a lavorare con impegno e passione fin dal prossimo Consiglio Comunale dove sono in ordine del giorno una mozione mia (sui parcheggi rosa a favore di neo-mamme e donne in stato di gravidanza) e due interrogazioni del nostro consigliere Abate”. “Il lavoro della Lega e di tutto il centrodestra sestese, quindi, continua con forza, entusiasmo e coesione. – conclude Brunori – Ci pare invece di assistere ad imbarazzanti scaramucce a mezzo social nello schieramento opposto, dove i segretari dei maggiori partiti della maggioranza hanno già iniziato ad additarsi rispettive responsabilità sulla clamorosa batosta elettorale subita dal centro-sinistra a questa tornata. Uno spettacolo avvilente di cui ci auguriamo non debbano farne le spese i cittadini sestesi”.