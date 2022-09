Dopo elezioni. D’Elia (FdI) “Risultato straordinario”

CALENZANO – “Che il vento era favorevole lo avevamo capito già da mesi, anche nella rossa Calenzano”. Lo afferma, in una nota, il consigliere di FdI Americo D’Elia commentando i risultati delle elezioni politiche. “Un risultato straordinario come questo non si era mai visto per la Destra di Fratelli d’Italia nemmeno ai tempi di An […]

CALENZANO – “Che il vento era favorevole lo avevamo capito già da mesi, anche nella rossa Calenzano”. Lo afferma, in una nota, il consigliere di FdI Americo D’Elia commentando i risultati delle elezioni politiche. “Un risultato straordinario come questo non si era mai visto per la Destra di Fratelli d’Italia nemmeno ai tempi di An – dice D’Elia – Oltre il 20% solo la lista Fratelli d’Italia significa che il messaggio del nostro Presidente Giorgia Meloni è arrivato ed anche il lavoro sul territorio è stato premiato. Lavoro svolto come da indicazione di partito, testa bassa a lavorare per la gente evitando inutili polemiche con l’obbiettivo di essere costruttivi e propositivi anche in consiglio comunale. Oggi a Calenzano siamo il secondo partito a pochi punti percentuali dal PD che gode sempre di un riporto storico di voti che però diminuisce anno dopo anno”. “Da oggi – prosegue D’Elia – oltre all’onorevole Giovanni Donzelli abbiamo anche Chiara La Porta, due esponenti di spicco del partito che sono sempre stati vicini al territorio calenzanese e hanno sempre risposto alle nostre istanze e non hanno mai fatto mancare il loro aiuto al sottoscritto. Alle oltre 2000 persone che hanno dato fiducia a Fratelli d’Italia diciamo grazie, noi ci saremo sempre come ci siamo stati in questi anni, consapevoli di aver una responsabilità maggiore, essere forza di Governo e lavorare per il bene di tutti con responsabilità e serietà istituzionale”.