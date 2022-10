Dopo elezioni. Italia Viva “adesso impegno massimo su Campi Bisenzio”

SESTO FIORENTINO – “Italia Viva-Azione raddoppiano in tutta la Piana, adesso impegno massimo su Campi Bisenzio, al voto in primavera. Intanto il Pd di Sesto può iscriversi direttamente al partito di Falchi, ieri in consiglio comunale ennesimo imbarazzante dietrofront questa volta sull’area Ginori, dopo che lo stesso Pd aveva elencato sette richieste per riqualificare l’area, […]

SESTO FIORENTINO – “Italia Viva-Azione raddoppiano in tutta la Piana, adesso impegno massimo su Campi Bisenzio, al voto in primavera. Intanto il Pd di Sesto può iscriversi direttamente al partito di Falchi, ieri in consiglio comunale ennesimo imbarazzante dietrofront questa volta sull’area Ginori, dopo che lo stesso Pd aveva elencato sette richieste per riqualificare l’area, ieri hanno votato contro la nostra mozione che quelle loro volontà le aveva messe nero su bianco”. Lo affermano in una nota. Gabriele Toccafondi, candidato per il terzo polo nel collegio, Tommaso Triberti coordinatore provinciale IV, Leonardo Pagliazzi coordinatore di Sesto e Tommaso Cardini coordinatore di Campi Bisenzio.

“Speriamo che negli altri comuni, Campi Bisenzio per esempio, il Pd voglia essere riformista e non insegua la sinistra dei no a prescindere e i populisti dei 5 stelle. – prosegue la nota – Il Partito Democratico adesso più che mai si trova ad un bivio: o costruisce l’area riformista o si accoda a Falchi e alla sinistra che detta la linea: no infrastrutture, si reddito di cittadinanza, alleanza con Conte, opposizione a Giani in regione e a Nardella in città metropolitana. Attendendo le decisioni del Pd, noi non abbiamo dubbi e proseguiamo a costruire la nostra proposta politica lontano da populisti e sovranisti e convintamente in maggioranza dove il Pd è riformista”.

“A Sesto Fiorentino due anni fa alle regionali insieme a +Europa prendemmo 1.400 voti e il 6,5%, un anno fa alle amministrative con una campagna elettorale solitaria 1.400 voti e il 6,4%. Adesso IV-Azione è arrivata all’11,5% prendendo 3.200 voti. Calenzano il 9,6%, Signa il 9,3%, Lastra il 10,7%. – prosegue la nota – Adesso ci attende un’altra sfida: Campi Bisenzio, a breve alle elezioni amministrative, dove abbiamo raggiunto l’8% con quasi 1.700 voti. Nel 2020 alle elezioni regionali con +Europa avevamo il 4,5% e 812 voti. A Campi dove il centrodestra è al 38% e il centrosinistra al 35%, lavoreremo per dare spazio e voce a chi non si riconosce nei sovranisti e nei populisti. Sarà anche l’occasione per capire se il Pd vuole continuare la sua rincorsa a sinistra e ai 5 stelle oppure aprire un dialogo con i riformisti”.