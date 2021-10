Dopo il sabato “caldo” – Ballerini (Campi a Sinistra): “L’assalto alla sede della Cgil? Un fatto di una gravità inaudita”

CAMPI BISENZIO – “L’attacco squadrista alla sede della Cgil è un fatto di una gravità inaudita”: non usa mezze parole Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra, nel commentare quanto successo nella giornata di ieri. “La Cgil – aggiunge – è la casa dei lavoratori, il fatto che un gruppo di fascisti possa assaltarla è inaccettabile. Se la responsabilità di quanto accaduto oggi è riconducibile a chi gestisce l’ordine pubblico, incapace di garantire protezione alla più grande organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, responsabilità più profonde sono quelle di chi in questi anni ha lasciato proliferare nel paese vere e proprie organizzazioni neo fasciste. Adesso basta, non c’è più tempo da perdere: chiudere le sedi e mettere fuori legge tutte le organizzazioni neofasciste. Per farlo è necessaria una mobilitazione senza precedenti. Bene l’immediata reazione collettiva, bene la manifestazione fissata per il 16 ottobre. Davanti a quanto accaduto non possiamo avere nessuna esitazione”.