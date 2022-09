Dopo l’aeroporto si parla della tramvia: il festival di Fare Città prosegue con un nuovo dibattito. E dopo cena spazio alla musica

CAMPI BISENZIO – Dopo l’interessante e partecipato dibattito di ieri sera sul tema dell’aeroporto, argomento sul quale c’è ancora tanto da discutere, visto anche l’interessamento dei cittadini presenti che, oltre a manifestare i propri dubbi, hanno dialogato a lungo con i relatori, il festival di Fare Città in corso di svolgimento al circolo Rinascita prosegue anche oggi, venerdì 23 settembre. L’appuntamento è alle 18, ancora per parlare di infrastrutture, in particolare della tramvia “un altro tema importante – si legge in una nota – per il nostro territorio. Vi aspettiamo per confrontarci, ascoltare le vostre idee e soprattutto capire insieme quale è la soluzione giusta per soddisfare le esigenze di tutti i campigiani. Saranno presenti Daniele Matteini (Fare Città), Lorenzo Cecchi (Legambiente) e alcuni rappresentanti del Comitato piazza Aldo Moro. Dopo l’apericena, invece, alle 21, il maestro Massimo Barsotti presenta “La musica fra classica e jazz”: insieme a lui Guido Pratesi al flauto, Francesco Baglioni alla batteria e Giulio Barsotti al contrabbasso.