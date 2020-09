Dopo le elezioni. Italia Viva Sesto Fiorentino “Sarà una legislatura di idee”

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione per la vittoria di Eugenio Giani viene espressa da Italia Viva Sesto Fiorentino. Grazie ad una candidatura autorevole come quella di Eugenio Giani, – si legge in una nota del gruppo politico – fortemente voluta e sostenuta con tutti i mezzi da Italia Viva, la coalizione di centro-sinistra ha raggiunto un […]

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione per la vittoria di Eugenio Giani viene espressa da Italia Viva Sesto Fiorentino. Grazie ad una candidatura autorevole come quella di Eugenio Giani, – si legge in una nota del gruppo politico – fortemente voluta e sostenuta con tutti i mezzi da Italia Viva, la coalizione di centro-sinistra ha raggiunto un risultato veramente importante alle elezioni di domenica e lunedì, che ci proietta con fiducia nei prossimi 5 anni. Sarà una legislatura di idee, di rinnovato stampo riformista, che come Italia Viva ci vedrà protagonisti, grazie anche all’elezione della nostra capolista Stefania Saccardi. Venendo all’ambito locale, vogliamo innanzitutto rivolgere un caloroso ringraziamento ai tanti elettori sestesi che ci hanno dato la loro fiducia all’interno del seggio; un risultato in termini percentuali del 6,54% che assume connotati ancora più rilevanti se confrontato con quello di territori a noi più prossimi e col resto della Regione.

Da oggi siamo tutti consapevoli che a Sesto Fiorentino c’è un gruppo di persone appassionate di vera politica, che si sono messe a disposizione della comunità, e continueranno a farlo in futuro con ancora più convinzione. Uno spirito di servizio che nasce dal desiderio di riportare al centro della scena politica una visione della società incentrata sul progresso e sulla crescita, con persone sempre a disposizione per cambiare davvero il nostro stupendo Paese”.

Italia Viva analizza anche il risultato del Referendum. “Il SI a Sesto si é fermato sotto il 62%, quindi con un valore nettamente inferiore all’esito nazionale. Dimostrazione che siamo una comunità che ha voglia di approfondire nel merito le tematiche e che non si rassegna al populismo e alla superficialità – prosegue la nota – Un ringraziamento speciale, oltre a tutti gli attivisti e simpatizzanti che in questo mese di campagna elettorale hanno dedicato parte rilevante delle proprie energie per raggiungere questo risultato, va sicuramente alla nostra candidata Simonetta Biagiotti. Una persona speciale che, captando l’importanza del momento, ha accettato di mettersi a disposizione con un impegno a tempo pieno, grazie al quale é riuscita a ottenere un bellissimo risultato in termini di preferenze personali e soprattutto ha fornito un contribuito fondamentale per la crescita di Italia Viva Sesto Fiorentino. Da domani saremo già con testa e cuore a ragionare del futuro. Perché non c’é tempo da perdere. La strada per la sconfitta di tutti i sovranismi e populismi, indifferentemente di destra e di sinistra, é ancora lunga ma con queste elezioni abbiamo imboccato la direzione giusta.

A Sesto Fiorentino tra pochi mesi parleremo di elezioni amministrative e sarà importante arrivarci con idee chiare e proposte concrete, come fatto in questa campagna elettorale. Con tante persone che già ci seguono e con altre che giorno dopo giorno si stanno appassionando alla nostra realtà, vera start up della politica sestese, toscana e italiana”.