Dopo le elezioni. IV per Signa “soddisfazione per i risultati delle regionali”

SIGNA – Soddisfatti dei risultati ottenuti e dell’elezione di Eugenio Giani, alle recenti elezioni regionali da parte del coordinamento di Italia Viva per Signa. Giani, si legge in una nota, è stato “fortemente sostenuto in tutto il territorio regionale dal partito, nonché in merito alle percentuali di votanti riscontrati da Italia Viva a livello Nazionale 6,7 , Regionale 4,5 e per il Comune di Signa 5,2”. “Sono risultati che ci forniscono la conferma che Italia Viva sta ottenendo sempre di più condivisione sul territorio,- prosegue il comunicato – nonostante sia una casa giovane, nata nel 2019. C’è ancora molto lavoro da fare ma siamo comunque entusiasti della risposta emersa da parte della cittadinanza. Un grande ringraziamento va al nostro candidato per il collegio 4 Luigi Mattei che si è speso con tutta la sua forza sul territorio insieme a noi, per portare un risultato concreto nel comune di Signa. Siamo orgogliosi di far parte insieme a lui di questa squadra, di averlo sostenuto in campagna elettorale, diffondendo il programma di Italia Viva e i temi da lui specificatamente promossi”.

Secondo IV per Signa “Luigi Mattei ha evidenziato e promosso, oltre che i contenuti del partito anche un attenzione particolare ai temi legati alla giustizia e alla legalità, essendo lui stesso “uomo di sicurezza” ma anche un attenzione alle pari opportunità, all’immigrazione e ai temi di natura sanitaria che porteremo avanti e svilupperemo in divenire sul nostro territorio”.

“Facciamo tantissimi auguri per l’ elezione di Eugenio Giani – conclude il comunicato – che ha consentito di mantenere la Toscana in una governance di centrosinistra e a Italia Viva per il risultato ottenuto. Il coordinamento di Italia Viva di Signa c’è e si adopererà sempre di più per ottenere risultati ancora più grandi. Ringraziamo in primis i cittadini che hanno riposto in noi la fiducia mostrata”.