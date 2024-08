Doposcuola, pubblicato a Campi Bisenzio il primo avviso pubblico per la presentazione dei progetti. I termini scadono il 28 agosto

CAMPI BISENZIO – Pubblicato il primo avviso di coprogettazione per il servizio di doposcuola destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (fascia di età dai 6 ai 17 anni). “Per il Comune di Campi Bisenzio – si legge in una nota – è la prima volta che, uno strumento innovativo come quello della coprogettazione, viene messo in campo per sviluppare una nuovo progetto. L’obiettivo è quello di coinvolgere le realtà del terzo settore per offrire sostegno e accompagnamento agli alunni con difficoltà a portare avanti gli impegni scolastici, supporto di natura psicologica, promuovere la socializzazione e l’integrazione, superare le barriere linguistiche, culturali e sociali”. “Un altro impegno mantenuto, un altro tassello che si aggiunge al puzzle delle risposte sociali che il Comune sta cercando di mettere in campo, – ha detto l’assessore Lorenzo Ballerini – con questo impegno chiaro vogliamo dare continuità a un servizio che possa dare un sostegno ai ragazzi di Campi Bisenzio”. L’amministrazione comunale ha impegnato per questo tipo di progetto 75.000 euro per ogni annualità: per la presentazione delle proposte c’è tempo fino al 28 agosto, tutte le informazioni sul sito Internet del Comune.