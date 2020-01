“Doppietta” dello sci club Lanciotto all’Appennino Cup

CAMPI BISENZIO – È iniziata bene la stagione agonistica per lo sci club Lanciotto di Campi Bisenzio che ha conquistato due podi nell’ultimo weekend nella prima edizione dell’Appennino Cup.

Le gare di Salom speciale e Gigante, riservate ai giovani sciatori (categorie Ragazzi e Allievi) dei comitati appenninici, si sono svolte sulle piste dell’Abetone il 18 e 19 gennaio, con oltre 300 atleti in gara.

La “doppietta” è firmata da, categoria Allievi, che ha conquistato due podi: il primo posto in Slalom e il secondo posto in Gigante. Da segnalare i risultati di, 15esima in Gigante tra gli Allievi, il 23esimo posto di(che si piazza 20esimo nello Slalom di domenica) e il 27esimo di. Tra i Ragazzi da segnalare in Gigante il 26esimo posto di; nella classifica maschilesi piazzano 46esimo e 57esimo; in Slalom si piazzano 46esima e 49esima