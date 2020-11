Dpcm e nuova “stretta”, Giani: “La Toscana dovrebbe essere nella fascia verde”

FIRENZE – “La Toscana verso la fascia verde, ovvero quella a minore rischio di contagio. Si tratta della divisione in tre fasce di rischio delle regioni italiane, divisione che sarà contenuta nel prossimo Dpcm, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e del quale si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A seconda della fascia in cui viene […]

FIRENZE – “La Toscana verso la fascia verde, ovvero quella a minore rischio di contagio. Si tratta della divisione in tre fasce di rischio delle regioni italiane, divisione che sarà contenuta nel prossimo Dpcm, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e del quale si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A seconda della fascia in cui viene inserita una regione, ci saranno restrizioni più o meno stringenti”: lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, questa mattina da piazza dell’Unità d’Italia a Firenze, dove si trovava per la festa dell’unità nazionale e la giornata delle forze armate. Entrando nel merito del Dpcm, Giani ha confermato la previsione della fascia verde per la Toscana: Sembra che la Toscana sia nella fascia verde, quindi quella meno intensa tra le tre. Però significa comunque provvedimenti in più anche se sei nella fascia verde, compreso quello di restare a casa dalle 22 alle 5 del mattino, orario in cui, per spostarsi, è necessaria l’autocertificazione”.