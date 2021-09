Dracula al Teatro della Limonaia apre il Festival Intercity

SESTO FIORENTINO – Sei date per Dracula al Teatro della Limonaia che apre così il Festival Intercity. Lo spettacolo, in prima assoluta, sarà in scena il 10, 11, 12, 17, 18 e 19 settembre alle 20.30. Dracula di Barbara Nativi, disegnato e diretto da Dimitri Milopulos, con (in ordine di entrata)Teresa Fallai, Daniele Bonaiuti, Elena […]

SESTO FIORENTINO – Sei date per Dracula al Teatro della Limonaia che apre così il Festival Intercity. Lo spettacolo, in prima assoluta, sarà in scena il 10, 11, 12, 17, 18 e 19 settembre alle 20.30. Dracula di Barbara Nativi, disegnato e diretto da Dimitri Milopulos, con (in ordine di entrata)Teresa Fallai, Daniele Bonaiuti, Elena Talenti, Chiara Renzi, Niccolò Curradi, Annibale Pavonea

Dracula, spiega Dimitri Milopulos, “nasce come spettacolo 25 anni fa, scritto da Barbara Nativi che ha basato parte del suo lavoro di scrittura, e successivamente di regia, sul lavoro di improvvisazione degli attori. Questo modo di lavorare, utilizzato frequentemente in quel periodo, ha portato spesso a dei bellissimi risultati artistici ma in certi casi, come in questo, anche a delle grandi mancanze soprattutto drammaturgiche causate da “interferenze di vita vera” che distraevano il lavoro stesso danneggiandolo profondamente. Musiche e scene le erano complici ma ciò nonostante Dracula è nato sotto una strana stella, bello ma imperfetto. E questo è un fatto che Barbara spesso rimpiangeva”.

A causa dell’emergenza Covid-19 i posti sono limitati, è consigliata la prenotazione. In osservanza alle vigenti normative anti contagio COVID-19 è obbligatorio esibire all’ingresso al personale addetto, la certificazione verde (Green Pass) insieme ad un documento di identità in corso di validità.

Biglietti: 15 euro intero, 13 ridotto.