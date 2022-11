Dragan Lepei sul ring in Polonia per conquistare due titoli in unico incontro: il gong suona sabato 5 novembre

LASTRA A SIGNA – Importante giornata per gli appassionati di pugilato, quella di sabato 5 novembre a Lubin, in Polonia, che vedrà Dragan Lepei, già campione italiano, nato in Romania ma fiorentino d’adozione, battersi contro Pawel Czyzyk, atleta di casa e che da poco è entrato a far parte del team Polsat Boxing. Dragan Lepei, della Sempre […]

LASTRA A SIGNA – Importante giornata per gli appassionati di pugilato, quella di sabato 5 novembre a Lubin, in Polonia, che vedrà Dragan Lepei, già campione italiano, nato in Romania ma fiorentino d’adozione, battersi contro Pawel Czyzyk, atleta di casa e che da poco è entrato a far parte del team Polsat Boxing. Dragan Lepei, della Sempre Avanti Firenze, sotto la guida del maestro Cristiano Mazzoni, dopo una accurata preparazione di 2 mesi e mezzo, andrà a contendere in terra polacca due titoli in un solo grande match contro il forte Pawel Czyzyk. L’evento sarà seguito dalla Tv polacca e vedrà il match di 10 round per due titoli contemporaneamente, categoria mediomassimi, IBO International Light Heavy (vacant) (supervisor: Felix Racz) e WBA Continental Light Heavy (vacant) (supervisor: Gualtiero Becchetti). Lepei ha conquistato il titolo Italiano Supermedi nella notte della grande boxe all’Estraforum di Prato il 9 novembre 2018 vincendo per ko contro il romano Marongiu.