Drifting, parte da Prato l’edizione 2024 del campionato italiano Aci Sport

PRATO – Partirà da Prato l’edizione 2024 del campionato italiano Drifting Aci sport. L’appuntamento con la prima prova della manifestazione che richiama piloti da tutta Italia ed Europa è in programma il 27 e il 28 aprile nell’area Fiera di viale Marconi. Per Prato non si tratta di una prima apparizione assoluta del drifting, disciplina motoristica di abilità che si effettua su auto rielaborate tendenzialmente a trazione posteriore che si possono svolgere in autodromo o su strada chiusa. Già nel 2023 si è tenuto sempre in viale Marconi il Trofeo Città di Prato, e visto il successo di pubblico oltre le aspettative, Aci Prato ha voluto con forza riportare in città i piloti, addirittura con una prova del campionato italiano. Ottenendo tra l’altro il patrocinio del Comune di Prato. “Siamo felici che Prato ospiti una simile iniziativa di portata nazionale ed europea – spiega l’assessore alla Mobilità Flora Leoni -. La volta scorsa ci fu una grande risonanza di pubblico e un vero senso sportivo da parte dei giovanissimi partecipanti. Insomma fu un evento all’insegna del rispetto reciproco e del fairplay. Senza dimenticare la grande attenzione per la tematica del rispetto dell’ambiente, compensando le emissioni. Adesso, con la prova del campionato italiano, abbiamo importanti aspettative in termini di presenze e di spettacolarità della manifestazione”.

L’ingresso per l’iniziativa è gratuito. Il sabato pomeriggio fino alle 19 ci saranno le prove dei 50 piloti che effettueranno i test in vista della gara del giorno successivo. Dalle 19 alle 20.30 ci sarà la possibilità per gli appassionati di salire sulle auto e di fare un giro a bordo da passeggero. Domenica 28 la gara partirà al mattino e durerà fino alle 17, orario previsto per le premiazioni. Dopo Prato il campionato si sposterà a Pavia (doppia prova) e Parma. “Il drifting è specialità che piace molto ai giovani e che viene praticata per lo più in questa fascia d’età – spiega il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiar -. È una disciplina in grande crescita e noi siamo contenti di potere ospitare, unici in Toscana, un’esperienza simile. E siamo sicuri, proprio come successo l’anno scorso, che la città apprezzerà anche in termini numerici di presenze in viale Marconi la manifestazione”. La competizione pratese è organizzata da D-Race, in collaborazione con Aci Prato. La lista completa degli iscritti sarà pronta la prossima settimana, ma intanto è confermata la presenza di due Toyota Supra del Gazoo Racing Team Switzerland. Le vetture in gara saranno suddivise i due categorie: Pro (la categoria regina) e Pro2. Già confermata la presenza di Alberto Meregalli, campione italiano Pro 2022. Molto probabile la partecipazione di Luca Fuschini che dovrà difendere il titolo conquistato nel 2023.

All’esterno dell’area di gara spazi enogastronomici, espositori vari e lo stand Bi Auto Lexus Firenze. In mostra anche auto da rally. “Abbiamo voluto a Prato questa competizione nell’ottica di promuovere sempre di più gli sport motoristici sul territorio e aumentare la vocazione sportiva della città – aggiunge il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -. Questa gara dovrebbe tra l’altro rappresentare l’esordio del progetto Carbon Neutral: cioè calcoleremo le emissioni inquinanti della due giorni di gare e faremo azioni compensative per azzerare l’impatto delle emissioni in atmosfera. Un percorso in linea col protocollo sottoscritto col Comune di Prato”.