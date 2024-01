Drovandi presidente di Auser Nuova Zambra Aps

SESTO FIORENTINO – Roberto Drovandi, 73 anni è il presidente di Auser Nuova Zambra Aps. L’elezione del nuovo presidente dell’associazione di Sesto Fiorentino è avvenuta il 25 gennaio nei locali dell’Auser in via Pasolini. Oltre a Drovandi nell’assemblea dei soci è stato eletto la vicepresidente Manuela Bandini e gli altri componenti della presidenza: Valfrido Latini, […]

SESTO FIORENTINO – Roberto Drovandi, 73 anni è il presidente di Auser Nuova Zambra Aps. L’elezione del nuovo presidente dell’associazione di Sesto Fiorentino è avvenuta il 25 gennaio nei locali dell’Auser in via Pasolini. Oltre a Drovandi nell’assemblea dei soci è stato eletto la vicepresidente Manuela Bandini e gli altri componenti della presidenza: Valfrido Latini, Amedeo Maffia e Nadia Santini. Fanno parte del comitato direttivo: Carmela Rinieri, Maria Luisa Calzolari, Alessandro Brandi, Tiziana Fosi, Paola Del Vecchio e Paola Dugini. Il circolo Auser Nuova Zambra Aps si occupa delle attività ricreative, culturali e aggregative dell’associazione. Resta presidente di Auser Sesto Fiorentino Odv Pierluigi Pettini, che si occupa della gestione della cucina, degli eventi socialie della pizzeria.

Roberto Drovandi è nato a Sesto Fiorentino il 13 ottobre 1950, sposato, oggi è nonno di due nipotini. Dopo il suo impegno in Inca Cgil, dal 2004 al 2014 Drovandi fa parte della Giunta comunale di Sesto Fiorentino guidata dall’ex sindaco Gianni Gianassi. Al termine dell’attività amministrativa entra nello Spi-Cgil e poi in Auser. Tra le passioni di Drovandi la musica. Da tempo ha creato insieme a Tiziana Fosi il duo “Acustica in due” voce e chitarra con la musica degli anni Sessanta e Settanta. “La mia presidenza sarà in continuità rispetto alle attività svolte alla Nuova Zambra – precisa Drovandi – non ci sarà un cambiamento di rotta. E questo avverrà con tutte le strutture dell’Auser. Anche all’interno del direttivo abbiamo voluto dare spazio a ciascuna attività oggi presente nell’associazione. L’altro aspetto su cui voglio puntare è valorizzare la moltitudine di attività presenti e lavorare per crearne altre sia culturali che ricreative”.