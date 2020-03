Due anni senza Davide Astori. E il calcio da tavolo lo ricorda con un torneo

CALENZANO – Ci sono giorni che è impossibile dimenticare. Nei ricordi dei tifosi, in questo caso della Fiorentina, ma anche di coloro che con il calcio hanno un rapporto meno diretto. Già perché da quel terribile 4 marzo 2018, quando Davide Astori, 31 anni, fu trovato privo di vita nella camera dell’albergo che lo ospitava insieme ai compagni, in attesa di affrontare la gara di campionato contro l’Udinese, sono già passati due anni. Due lunghi anni che non hanno scalfito minimamente il ricordo del capitano viola, capitano per sempre. Anzi. E oggi dirigenti, giocatori e dipendenti della società viola lo ricorderanno all’interno del centro sportivo con una cerimonia intima e riservata. A officiare la funzione (in parte laica per permettere a tutti i calciatori, anche agli atei o agli appartenenti ad altre fedi, di partecipare e di cogliere il messaggio) sarà il cappellano del club viola, don Massimiliano Gabbricci, che, ad alta voce leggerà alcuni passi della Bibbia insieme ad altre letture. Toccherà poi agli ex compagni di Astori, Pezzella, Badelj, Benassi, Dragowski e Chiesa, nella rosa della Fiorentina nella stagione del 2017/2018, raccontare chi è stato e quale è l’esempio di vita che ha lasciato. Ma, ne siamo sicuri, non mancheranno altri momenti per ricordarlo e rendergli omaggio. Uno di questi (e non a caso ne parliamo oggi, nell’anniversario della sua ascesa al cielo) è quello organizzato per il terzo anno consecutivo dal Subbuteo Club North Florence, che ha sede a Calenzano, e che, sempre oggi, sulla propria pagina Facebook ricorda Astori come “un uomo che ha lasciato un solco profondo in tutti noi”. Fin dal 2018, infatti, il club ha organizzato un torneo di Subbuteo che, oltre a riunire tanti appassionati del calcio da tavolo, ha come obiettivo proprio quello di mantenere viva la memoria del capitano. L’appuntamento, quindi, è per il prossimo 5 aprile con la terza edizione del “Trofeo Elite Nazionale – DA 13 capitano per sempre”, valido anche come ottava tappa GP regionale. Fischio di inizio alle 9 presso la sede del Subbuteo Club Norh Florence, in via degli Olmi 49 a Calenzano, per ulteriori informazioni telefonare al numero 3428033335 (Marcello). Qui di seguito, invece, la locandina con tutte le informazioni e i partner del torneo.

Pier Francesco Nesti