Due auto si scontrano in via Saffi e finiscono contro un muro. Ma per fortuna senza gravi conseguenze

CAMPI BISENZIO – Brutto incidente, più che nella dinamica che, per fortuna, per le conseguenze, quello avvenuto ieri all’ora di pranzo in via Saffi a Campi Bisenzio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. Verso le 13 la centrale operativa del 118 è stata allertata per “un grave incidente a Campi”, tanto che inizialmente era stato classificato con un codice rosso. In pratica, secondo le prime ricostruzioni, una Bmw scura, con alla guida un nonno che a bordo aveva le due nipotine di 2 anni, non avrebbe rispettato il segnale di stop scontrandosi con una Jeep bianca che proveniva da via San Lorenzo. Il nonno proveniva da via Paradiso e andava in direzione via Saffi. Dopo essersi scontrate, le due auto hanno finito la loro corsa contro un muro. Sul posto è arrivata l’ambulanza con l’infermiere a bordo della Pubblica Assistenza di Campi e la Misericordia di Campi con l’ambulanza Delta. Il conducente della Jeep si è ferito ma ha rifiutato il ricovero in ospedale, il nonno invece è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Una delle due bimbe non ha riportato alcun trauma tanto che i genitori, arrivati sul posto, l’hanno presa e portata a casa, l’altra è stata trasferita per precauzione al Meyer.