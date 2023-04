Due auto trasformate in “cuccia di fortuna” per dieci cani: denunciata una donna dalla Polizia

FIRENZE – Sarebbe stata la segnalazione di un’animata lite in strada fra due donne nella zona di Novoli a far scoprire nei giorni scorsi alla Polizia di Stato un caso, secondo gli inquirenti, di maltrattamenti di animali. A mettere in allerta la Polizia, durante le prime ore di lunedì mattina, sono stati dei passanti, mentre […]

FIRENZE – Sarebbe stata la segnalazione di un’animata lite in strada fra due donne nella zona di Novoli a far scoprire nei giorni scorsi alla Polizia di Stato un caso, secondo gli inquirenti, di maltrattamenti di animali. A mettere in allerta la Polizia, durante le prime ore di lunedì mattina, sono stati dei passanti, mentre nel frattempo le protagoniste dell’alterco, 50 e 59 anni, non si sarebbero risparmiate spintoni, colpi al volto e perfino un morso alla mano di una delle contendenti. Riportata la situazione alla calma gli agenti hanno cercato, per quanto possibile, di dare una prima ricostruzione alla vicenda che, secondo quanto emerso, sarebbe scaturita a seguito dell’accusa mossa dalla 59enne all’altra donna di averle preso le chiavi della propria auto.

Ma una volta avvicinati alla macchina parcheggiata in un piazzale condominiale della zona, i poliziotti delle volanti si sono trovati di fronte uno scenario che ha richiamato la loro attenzione anche su un altro fronte. Nell’abitacolo c’erano infatti cinque cuccioli meticci (la maggior parte simili a dei labrador) e un cane adulto, costretti – molto probabilmente da ore – a muoversi in uno spazio ristretto, in mezzo ai propri escrementi, senza né acqua e né cibo. Altri quattro cani sono saltati fuori da una seconda auto, quest’ultima di proprietà di una terza persona ma anch’essa utilizzata – sulla base di quanto accertato al momento – dalla 59enne come sorta di alloggio per gli sventurati animali.

Senza perdere neanche un minuto, gli animali sono stati soccorsi dagli agenti della Questura fiorentina che li ha affidati all’Usl Veterinaria competente di zona. I cinque cuccioli e i cinque cani adulti, che versavano in pessime condizioni igienico sanitarie, sono stati presi temporaneamente in carico da una struttura specializzata della provincia. Per quanto riguarda invece la fiorentina di 59 anni, la donna è stata denunciata per maltrattamenti su animali, un reato per il quale il nostro codice penale prevede anche la reclusione o una multa che può arrivare fino a 30.000 euro.