Due campigiane a Siviglia per partecipare a “Mille voci per la pace”

CAMPI BISENZIO – Partono domani, domenica 4 febbraio, due volontarie di Città Visibili APS e della Rete Saharawi Odv, Grazia Pinna ed Elisabetta Bacci, per partecipare all’iniziativa internazionale “Mille voci per la pace” che si svolgerà a Siviglia. Una manifestazione che vede coinvolte oltre 150 organizzazioni umanitarie e impegnate nella difesa dei diritti umani. “La Piattaforma Andalusa per la Pace – si legge in una nota – emerge nella società civile come collettivo di varie organizzazioni con l’intenzione di sollecitare l’azione sensibilizzazione alla pace in un momento in cui il mondo è devastato da occupazioni e guerre che non risolvono i conflitti ma colpiscono solo i civili. Mille voci si alzeranno per chiedere la fine dei conflitti e delle guerre e cercare le soluzioni eque per la Palestina e il Sahara occidentale, occupato da decenni dal Regno del Marocco”.

La Piattaforma Aperta per la Pace invita tutti i cittadini “ad alzare la voce cantando canzoni famose di solidarietà e di pace, con la convinzione che una canzone, a volte, va più lontano di un missile. L’evento chiamato appunto “Mille voci per la pace”, si svolgerà alle 12 a Las Setas de Sevilla (Plaza de la Encarnación). Per un’iniziativa organizzata da una realtà composta dalla partecipazione di diversi gruppi, Ong, collettivi, gruppi, associazioni solidali e culturali, partiti e gruppi politici, sindacati, personalità e chiunque voglia aderire. “Il principio fondamentale che dà origine alla formazione di questa piattaforma aperta – conclude il comunicato – è la necessità di dare voce alla società civile nel denunciare e respingere gli eventi che stanno accadendo, l’orrore e la barbarie a cui stiamo assistendo e che provengono da ogni punto di vista. vista inammissibile”.