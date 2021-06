Due defibrillatori ai Carabinieri dal Rotary Firenze Nord

FIRENZE – Due defibrillatori semiautomatici sono stati messi a disposizione dei Carabinieri di Firenze dal Rotary Club Firenze Nord. Li ha presi in carico il Comando Provinciale del capoluogo toscano che li destinerà ad ambienti a maggiore contatto con il pubblico o più frequentati da personale di servizio. In caso di necessità i due apparecchi […]

FIRENZE – Due defibrillatori semiautomatici sono stati messi a disposizione dei Carabinieri di Firenze dal Rotary Club Firenze Nord. Li ha presi in carico il Comando Provinciale del capoluogo toscano che li destinerà ad ambienti a maggiore contatto con il pubblico o più frequentati da personale di servizio. In caso di necessità i due apparecchi salvavita possono essere utilizzati non solo per la rianimazione cardiaca su adulti ma, grazie ad una speciale chiavetta, anche su bambini dall’età di 1 anno fino a 8 anni e comunque al di sotto dei 25 chili di peso.

La consegna dei defibrillatori è avvenuta martedì 29 giugno presso la caserma Carlo Corsi in Borgognissanti a Firenze, che ospita il Comando Provinciale dell’Arma. “Siamo grati al Rotary Club Firenze Nord – ha detto il colonnello Antonio Petti, comandante provinciale – per un’iniziativa che ci permette di aumentare da subito la disponibilità di queste apparecchiature, utilizzabili dal nostro personale. Sono sempre più necessarie quando il tempo per salvare la vita di una persona in arresto cardiaco è ridottissimo. Naturalmente ci auguriamo che non vengano mai utilizzate, ma sapere di averle pronte per l’impiego rassicura sia noi che i cittadini con cui siamo quotidianamente a contatto”.

Da parte sua, il presidente del Rotary Club Firenze Nord Marco Parducci ha sottolineato invece come “l’azione dei Rotary Club in tutto il mondo significa anche essere presenti operativamente sul proprio territorio. Un’attività di servizio che mettiamo a disposizione della comunità e che, come in questo caso, ha trovato una partnership di assoluta affidabilità come l’Arma dei Carabinieri. Anche questi due defibrillatori del nostro Club vogliono essere un’ulteriore testimonianza di presenza del Rotary sulla città di Firenze e di cooperazione con le Istituzioni che tutti ci auguriamo possano progredire e svilupparsi nell’interesse della cittadinanza”.