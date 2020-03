Due dipendenti comunali positivi al Covid-19

SESTO FIORENTINO – Due dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino in forza al Comando di Polizia Municipale hanno informato l’Amministrazione di essere risultati positivi al Covid-19. Entrambi, già da alcuni giorni assenti dal lavoro per malattia, sono ricoverati in ospedale in condizioni non preoccupanti.

È stata immediatamente disposta la sanificazione dei locali frequentati dai due dipendenti e sono state attuate tutte le misure previste per questi casi dalle autorità sanitarie. Ai due dipendenti vanno gli auguri di pronta guarigione del sindaco, della giunta e di tutta l’Amministrazione comunale.