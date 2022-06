Due eventi a luglio al Museo del figurino

CALENZANO – Il Museo del Figurino Storico, nell’ambito del programma CalenzanoEstate 2022, aderisce alle Notti dell’Archeologia, un evento promosso dalla Regione Toscana per avvicinare il pubblico alla cultura tramite l’archeologia. Per l’occasione il MuFiS organizza due incontri il primo mercoledì 6 luglio dalle ore 18 grazie a visite guidate al borgo e al museo dando la […]

CALENZANO – Il Museo del Figurino Storico, nell’ambito del programma CalenzanoEstate 2022, aderisce alle Notti dell’Archeologia, un evento promosso dalla Regione Toscana per avvicinare il pubblico alla cultura tramite l’archeologia. Per l’occasione il MuFiS organizza due incontri il primo mercoledì 6 luglio dalle ore 18 grazie a visite guidate al borgo e al museo dando la possbilità di scoprire la magia del passato, la partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti).

Il secondo incontro rivolto ai giovani utenti si terrà mercoledì 28 luglio alle ore 18- “A caccia della Pace” un Caccia al tesoro per le vie del Borgo del Castello di Calenzano alto (indicato per bambini dai 4 ai 10 anni – max 20 partecipanti). Evento gratuito su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

