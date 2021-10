Due giornate di giochi da tavolo al Museo del Figurino

CALENZANO – Due giorni di giochi da tavolo di ricostruzione storica. La proposta fa parte delle attività del programma per il bicentenario dalla morte di Napoleoneed è organizzata dal Museo del Figurino in collaborazione con AFBIS-Associazione Fiorentina Battaglie in Scala. Sabato 16 e domenica 17 ottobre sarà possibile, nell’occasione, sperimentare i giochi di rievocazione storica […]

CALENZANO – Due giorni di giochi da tavolo di ricostruzione storica. La proposta fa parte delle attività del programma per il bicentenario dalla morte di Napoleoneed è organizzata dal Museo del Figurino in collaborazione con AFBIS-Associazione Fiorentina Battaglie in Scala. Sabato 16 e domenica 17 ottobre sarà possibile, nell’occasione, sperimentare i giochi di rievocazione storica da tavolo a tema napoleonico. Il figurino si trasforma in pedina da gioco, una chiamata per appassionati ed esperti o neofiti e curiosi prenotate il vostro turno di gioco per scoprire che “giocare” con la storia è possibile. Numero ingressi limitato, luogo di svolgimento Altana presso il Castello di Calenzano Alto, Green Pass e prenotazione obbligatori, evento aperto a tutti gli utenti a partire dai 13 anni.

Turno 16 ottobre dalle 15 alle ore 17 1° tavolo tema DRESDA primo tempo massimo 6 persone 2° tavolo Fastplay Waterloo massimo 4 persone Turni domenica 17 ottobre mattina 10-13 1° tavolo tema DRESDA seconda parte 6 persone, 2° tavolo fastplay Waterloo massimo 4 persone pomeriggio 1° tavolo tema DRESDA terza parte massimo 6 persone, 2° tavolo fastplay tema Waterloo massimo 4 persone.

Inviare mail a museofigurinostorico@atccalenzano.it