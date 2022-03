Due giornate di piante e fiori con mercatini e artigianato in centro a Sesto

SESTO FIORENTINO – Due giornate dedicate ai fiori. Torna la mostra mercato di piante e fiori il 26 e 27 marzo nel centro cittadino. La quarta edizione è organizzata da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco Sesto e il Comune, l’associazione Sesto Sotto Casa, Cna e Confesercenti.

Una settantina i banchi tra cui 12 imprese di artigianato di qualità, una trentaina di aziende di piante e fiori, 25 aziende di prodotti alimentari.

“Non ci saranno solamente i fiori e le piante – dice il vicesindaco Claudia Pecchioli – ma anche aziende di prodotti agricoli in generale, artigianato di qualità. Il centro tornerà ad essere punto delle attività: in questo periodo di incertezza torniamo a stare insieme per vivacizzare il tessuto economico ancora più necessario in questo periodo”.

In piazza IV Novembre e via Cavallotti saranno presenti i florovivaisti, materiale per giardini e vita all’aria aperta, in via Alighieri saranno presenti le aziende agricole e i prodotti a Km zero e un mercatino. Domenica in piazza Vittorio Veneto arriveranno gli artigiani con Artefacendo.

In piazza Ginori e in via Cavallotti il centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa collocherà due olivi ai quali i bambini delle scuole appenderanno messaggi di pace.

Ad affiancare la manifestazione ci saranno eventi collaterali: venerdì 25 marzo la Fondazione Museo Ginori organizzerà alle 17.30 in Comune una conferenza dal titolo “Fiori Ginori, curiosità botaniche nelle porcellane settecentesche della manifattura di Doccia”. Sabato 26 marzo alla Libreria Rinascita alle 17 Virgola presenterà il suo libro “Le parole più belle sono fiori”.

Il mercato di piante e fiori sarà aperto sabato 26 marzo e domenica 27 marzo dalle 10 alle 20.