Due giornate per le prove del “concorsone” pubblico

SESTO FIORENTINO – Le date del “concorsone” pubblico per 45 posti a tempo pieno e indeterminato nei Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Signa e Scandicci, si terrà il 9 e 10 settembre. E’ quanto si legge sul sito internet del Comune di Sesto Fiorentino alla pagina di bandi e concorsi.

La prova selettiva si svolgerà a Firenze al Nelson Mandela Forum in piazza Berlinguer. Per le restrizioni Covid-19 la prova si svolgerà in 4 sessioni distinte: la prima la mattina del 9 settembre, la seconda il pomeriggio del 9 settembre, la terza la mattina del 10 settembre e la quarta il pomeriggio del 10 settembre.

I candidati dovranno presentarsi esclusivamente e puntualmente all’orario e al varco di identificazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune (sezione “Bandi e avvisi”) entro il 4 settembre.

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola, durante tutte le fasi della prova e sin dall’identificazione. Sarà impedito l’accesso a chi è privo di mascherina o a chi non produce l’autodichiarazione.

Lo svolgimento delle operazioni di afflusso e identificazione, nonché la procedura stessa di selezione, potranno protrarsi per alcune ore. Pertanto, dal momento che dopo l’identificazione i candidati non potranno uscire dalla sede di esame (salvo nel caso in cui si ritirino dalla prova con conseguente rinuncia al concorso).

Nel corso della prova i candidati non potranno consultare testi o appunti di qualsivoglia genere né utilizzare apparecchiature elettroniche, ivi compresi i telefoni cellulari, pena l’esclusione immediata dal concorso.

Regole e procedimenti sono tutti spiegati alla pagina Bandi e concorsi del Comune di Sesto Fiorentino.