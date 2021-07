Due giorni alla Biblioteca Ragionieri con “La città dei lettori”

SESTO FIORENTINO -“La città dei lettori” per un doppio appuntamento, il 14 e 15 luglio alla Biblioteca Ernesto Ragionieri. Mercoledì 14, alle ore 17, “Io Leggo!” l’evento dedicato ai più giovani e curato da Teresa Porcella in collaborazione con l’Associazione Scioglilibro. Al centro dell’incontro il volume Danzando con l’arte (Libri Volanti) e lo spettacolo interattivo di e con Teresa Porcella (ideazione, testi, musica e voce), Gianni Cammilli (musica e chitarra) e l’Associazione SciogliLibro (azioni sceniche). Alle ore 17.30 in programma Paesaggi letterari progetto, a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi, nato per far conoscere i luoghi della città a chi partecipa al festival, in compagnia di guide specializzate e di un autore del programma. L’appuntamento prevede una passeggiata con Anna Soldani e il suo Il segreto di Pinocchio: la storia della “vera” Fatina e dei luoghi del burattino (Florence Art Edizioni) e letture tratte da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Gli appuntamenti continuano, alle ore 18, Gaia Manzini presenta il suo “Nessuno dice di noi” (Bompiani). La giornata si conclude, alle ore 19, Franco Arminio presenta “Lettera a chi non c’era” (Bompiani).

Giovedì 15 alle 17.30 Paesaggi letterari: passeggiata con Anna Soldani e il suo “Il segreto di Pinocchio: la storia della “vera” Fatina e dei luoghi del burattino “(Florence Art Edizioni) e letture tratte da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. In programma alle ore 18 l’incontro con l’Associazione Zera e il libro “La bellezza del tempo” (Apice libri), con Andrea Bruni e Alessia De Rosa. Alle ore 19, l’appuntamento è con Luca Bottura e il suo “Manifesto del Partito Impopolare” (Einaudi). Alle 21, Saverio Tommasi presenta “In fondo basta una parola” (Feltrinelli).