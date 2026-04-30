Due giorni di maratona di lettura delle avventure di Pinocchio

SESTO FIORENTINO – Nove ore di “maratona” per leggere o ascoltare tutti e trentasei i capitoli de “Le avventure di Pinocchio” in alcuni dei luoghi che le hanno ispirate. Sul podio si alterneranno attrici e attori, ma soprattutto appassionati di Pinocchio e di libri per una edizione speciale della maratona di lettura, manifestazione storicamente promossa dal Club del Giallo insieme a Sesto Tv a cui si affiancano la Pro Loco e il Comune di Sesto Fiorentino per celebrare il bicentenario collodiano. Il via alla maratona sarà dato sabato 9 maggio, alle 10, nel Parco di Villa Gerini (via XX Settembre). Sarà l’attore Lorenzo Degl’Innocenti a dare il via alla “corsa”, seguito da altri “atleti” che si alterneranno sul podio fino al quindicesimo capitolo. All’attore Amerigo Fontani è affidata eccezionalmente l’interpretazione di Mangiafuoco. La corsa proseguirà alle 15 nel giardino restaurato di Villa Corsi Salviati (via Gramsci), con la lettura di altri tredici capitoli e gli interventi straordinari delle attrici Simona Arrighi e Sandra Garuglieri. Il cortile della Biblioteca Ragionieri ospiterà la lettura degli ultimi otto capitoli, con gli interventi degli attori Andrea Bruni e Ciro Masella a partire dalle 10. La partecipazione alla maratona di lettura è libera: tutti possono assistere e ascoltare lettrici e lettori. Per partecipare come lettori e lettrici è necessario prenotarsi all’indirizzo https://bit.ly/collodi200, scegliendo luogo, orario e capitolo che si intende leggere.