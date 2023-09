Due giorni di pugilato con la Boxe Luminati per il campionato italiano Youth

SESTO FIORENTINO – Due giornate dedicate alla Boxe al Palally di viale Machiavelli sono in programma sabato 23 e domenica 24 settembre. Nelle due giornate sportive si svolgeranno le selezioni regionali del campionato italiano Youth. Il primo appuntamento sarà sabato alle 21 e la domenica seguirà alle 16.30. La manifestazione, promossa dalla Boxe Luminati con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, vedrà anche l’esibizione fuori torneo degli atleti della società sportiva sestese. “Grazie alla passione e al lavoro della Luminati, riportiamo a Sesto una grande manifestazione pugilistica – afferma l’assessore allo sport Damiano Sforzi – Già in passato, la nostra città ha ospitato eventi di primo piano del mondo della boxe e siamo orgogliosi di tornare a farlo. Un ringraziamento a nome mio e dell’Amministrazione va a Sara e Roberto Luminati e a Stefano Pierazzoli e Marco Consolati della Federazione Pugilistica Italiana”.

Saranno 38 gli sportivi provenienti da tutta la Toscana che cercheranno di passare le selezioni e tre sono i sestesi della Boxe Luminati. La Boxe Luminati è una delle più vitali attività sportive di boxe presenti a Sesto, oltre ad essere una delle palestre storiche del territorio, rappresenta per molti giovani anche un punto di riferimento per lo sport e per l’aggregazione. Le due giornate per le selezioni del campionato italiano Youth arrivano a Sesto per la seconda volta in dieci anni, grazie anche alla solidità della Boxe Luminati. I giovani che saliranno sul ring hanno tra i 17 e i 18 anni e gli incontri che animeranno le giornate saranno una ventina oltre a sette incontri fuori selezione. “La Boxe Luminati riveste un ruolo importate – dice il sindaco Lorenzo Falchi – verso i giovani e verso il loro percorso di crescita”.