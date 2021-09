Due giorni tre contro tre per andare a canestro e ricordare Leonardo sul nuovo campo da basket

LASTRA A SIGNA – Due giorni dedicati al basket e all’inclusione nel ricordo di Leonardo Bellomo, è questo lo spirito con cui nel fine settimana si giocherà il torneo 3 vs 3 “Leo 18”. A raccontare come è nata la manifestazione sportiva che si terrà sabato 4 e domenica 5 a partire dalle 16 è Michele Bellomo, fratello di Leonardo, il giovane scomparso nel 2018 a soli 16 anni: “Per parlare di questa iniziativa dobbiamo iniziare dal luogo in cui si svolge – spiega, facendo riferimento al campo da basket intitolato a Leonardo Bellomo – Il campo è stato inaugurato il 15 maggio ed è frutto di un lavoro enorme fatto insieme all’amministrazione comunale che ha approvato il progetto e finanziato insieme alla Regione Toscana parte dell’impianto, mentre per un’altra parte delle spese abbiamo contribuito grazie a una raccolta fondi. Abbiamo voluto fortemente che questo spazio venisse realizzato in memoria di Leonardo perché lui amava giocare a basket e per tanti anni ha espresso il desiderio di avere un campo da basket a Lastra a Signa. Dopo la sua morte abbiamo pensato che mettere in pratica questo desiderio fosse il modo migliore per ricordarlo. Siamo contenti di vedere che ci sono tantissime persone che frequentano il campo e che vengono addirittura da Prato, Firenze o Montespertoli, i ragazzi lo apprezzano molto e così ci è venuta l’idea di organizzare il torneo”.

Una proposta che ha subito raccolto l’adesione sia di tante realtà che hanno deciso di sostenere l’iniziativa, sia delle squadre che prenderanno parte al torneo: “Abbiamo ricevuto tantissimo aiuto – continua Michele Bellomo – Ringrazio lo Scatolificio Isa di Malmantile e Decathlon grazie ai quali abbiamo le maglie per i partecipanti e le tante attività commerciali del territorio che hanno messo a disposizione i premi. Abbiamo deciso di far partecipare sia giocatori di basket tesserati con le società sportive, che giocheranno domenica, sia amatori, che giocheranno sabato. Abbiamo pensato di dare la possibilità di partecipare anche a persone che sono alla loro prima esperienza perché il concetto di inclusione ci sta molto a cuore, speriamo di riuscire a replicare il torneo anche il prossimo anno con una sezione femminile. In totale avremo 96 giocatori, 12 squadre giocheranno sabato e 12 domenica, abbiamo raggiunto il numero massimo di iscrizioni che ci eravamo proposti in meno di due settimane e ne siamo davvero contenti perché questa idea è nata pensando a mio fratello e a quanto amava il basket; fosse stato per lui avrebbe giocato tutti i giorni ed è bello vedere così tante persone condividere la sua stessa passione. Ci teniamo poi a ringraziare alcune persone: Angelo Longo che ha realizzato il logo per le divise e, tra le associazioni, la TeamNova Basket di Lastra a Signa, in cui giocava Leo, e la onlus Con il sorriso di Beatrice Morandi che ci ha aiutato tanto per riuscire a organizzare questa iniziativa. Ci fa particolarmente piacere sottolineare come due realtà nate per ricordare la scomparsa di due ragazzi giovani possano riuscire a realizzare qualcosa di bello per la comunità”. L’appuntamento è per sabato e domenica a partire dalle 16 e fino alle 23 presso il campo da basket Leonardo Bellomo; l’evento sportivo si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, con controllo del Green Pass per chi partecipa al torneo, misurazione della temperatura e autocertificazione.



Valentina Tisi