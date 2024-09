Due incendi a Monte Morello, intervento di vigili del fuoco e de La Racchetta

SESTO FIORENTINO – Due incendi si sono sviluppati ieri su Monte Morello, immediato, in entrambi i casi, è stato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e della Racchetta. Nel primo pomeriggio nella zona di via della Topaia le fiamme hanno interessato 6000 metri quadrati di oliveta. In tarda serata l’allarme è arrivato per fiamme […]



SESTO FIORENTINO – Due incendi si sono sviluppati ieri su Monte Morello, immediato, in entrambi i casi, è stato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e della Racchetta. Nel primo pomeriggio nella zona di via della Topaia le fiamme hanno interessato 6000 metri quadrati di oliveta. In tarda serata l’allarme è arrivato per fiamme che si stavano sviluppando in un terreno con olivi, macchia e cipressi per una superficie di 5000 metri quadrati sotto l’abitato di Canonica di Cercina. Vigili del fuoco e due squadre Racchetta sezione Sesto Fiorentino con 6 volontari sono intervenuti sul primo incendio. Le stesse due squadre terminato il lavoro di bonifica si sono spostate sul secondo incendio. La Racchetta raccomanda la massima attenzione nelle operazioni di abbruciamento degli scarti di potatura perché nonostante gli incendi non abbiano l’intensità estiva, il fuoco provoca danni comunque con la perdita anche di beni privati e danno ambientale. E in caso di procurato incendio per incuria e disattenzione, si è sottoposti comunque a sanzioni pecuniarie e procedimenti penali da parte degli enti preposti.