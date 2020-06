Due incidenti e un’auto in panne, traffico difficile sul Viadotto dell’Indiano

CAMPI BISENZIO – Mattinata difficile per la circolazione, in particolare nella zona nord della città a causa di due incidenti rispettivamente sul Viadotto dell’Indiano e in via Pistoiese. A questo si è aggiunto anche un lieve sinistro in via Luder e la presenza di una sostanza viscida sulla carreggiata in via del Sansovino con chiusura […]