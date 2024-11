Due incontri pubblici a Galceti e Figline sul rischio idraulico e l’iter dei contributi post alluvione

PRATO – Il rischio idraulico e l’iter amministrativo per ottenere i contributi statali post alluvione del 1 novembre 2023 saranno al centro di due incontri pubblici organizzati dal Comune di Prato per martedì 3 dicembre alle 21 a Galceti, presso la sede del Laboratorio del Tempo di via VII Marzo 1944 15/1, e per sabato 9 dicembre […]

PRATO – Il rischio idraulico e l’iter amministrativo per ottenere i contributi statali post alluvione del 1 novembre 2023 saranno al centro di due incontri pubblici organizzati dal Comune di Prato per martedì 3 dicembre alle 21 a Galceti, presso la sede del Laboratorio del Tempo di via VII Marzo 1944 15/1, e per sabato 9 dicembre alle 21 al Museo della Deportazione di Figline. Saranno presenti il vicesindaco Simone Faggi, i rappresentanti della Protezione civile e diversi tecnici comunali. Sarà l’occasione per parlare dei lavori fatti e da fare per contenere il rischio idraulico nella zona di Galceti, Villa Fiorita e Figline. “Gli incontri – spiegano dal Comune di Prato – fanno seguito all’impegno assunto dall’amministrazione comunale di ascoltare i cittadini e proseguire il dialogo e la collaborazione su lavori e rimborsi”.