Due mesi e mezzo dall’alluvione, SI Campi a Sinistra chiede al governo “risposte chiare contro l’indifferenza dimostrata”

CAMPI BISENZIO – “A settantotto giorni dall’alluvione il governo Meloni si è limitato alla visita del ministro Musumeci“: il gruppo consiliare SI Campi a Sinistra non ci sta, soprattutto in considerazione del fatto, spiega in una nota, che “la presidente del Consiglio si è recata, insieme alla presidente della Commissione Europea, sui luoghi dell’alluvione. Sì, ma dell’Emilia Romagna. Da parte nostra riteniamo che sia giunto il momento di alzare la voce rispetto all’indifferenza del governo verso l’alluvione in Toscana; bene ha fatto il sindaco Tagliaferri a farlo nei giorni scorsi e noi ci uniamo a lui. Campi Bisenzio è stata abbandonata. I campigiani pretendono risposte dal governo, i risarcimenti quando arriveranno? Sarà previsto da parte del governo un fondo per i rimborsi delle auto? La Regione e il Comune saranno rimborsati delle ingenti somme spese per fare fronte agli interventi sostenuti in somma urgenza? Chiediamo alla presidente Meloni e al governo di pronunciare parole chiare e definitive su tutto questo e auspichiamo che anche il centro-destra campigiano “batta un colpo” per chiedere ai loro referenti politici nazionali risposte per il territorio che anche essi rappresentano”.