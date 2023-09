Due nuove ambulanze per la Pubblica Assistenza di Campi: domenica 17 settembre il taglio del nastro

CAMPI BISENZIO – Si respira aria di “nuovo” alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Grazie a due moderne e accessoriate ambulanze attrezzate per l’emergenza sanitaria, che andranno ad arricchire il parco macchine dell’associazione. Si è finalmente giunti a questo traguardo da tempo previsto grazie ai fondi raccolti con il cinque per mille dei soci e […]

CAMPI BISENZIO – Si respira aria di “nuovo” alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Grazie a due moderne e accessoriate ambulanze attrezzate per l’emergenza sanitaria, che andranno ad arricchire il parco macchine dell’associazione. Si è finalmente giunti a questo traguardo da tempo previsto grazie ai fondi raccolti con il cinque per mille dei soci e dei cittadini, “sensibili – spiegano dalla Pubblica Assistenza – da sempre all’importanza di avere sul territorio un presidio sanitario adeguato, ma anche grazie a un contributo di Banda Albereta e al fondamentale, oltre che consistente, finanziamento da parte dei volontari. Di tutto ciò il presidente Settimo Lipani e il consiglio direttivo ne sono orgogliosi e ringraziano tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo”.

Per festeggiare l’arrivo delle due ambulanze, quindi, domenica 17 settembre è prevista la loro inaugurazione presso la sede di via Orly: “Tante le associazioni che sono state invitate, – aggiungono dalla Pubblica Assistenza – tanto l’entusiasmo nei preparativi, forte la motivazione a festeggiare e tanta sarà la soddisfazione se i partecipanti, in primis i volontari che ne sono i protagonisti, saranno presenti in gran numero. Alle 12, poi, il via a tutte le “sirene” presenti che suoneranno insieme. E se le sirene potessero parlare, per prima cosa ringrazierebbero i cittadini”. Questo il programma della giornata: alle 9.30 ritrovo e accoglienza, alle 10.30 saluti e presentazione dell’associazione, alle 11.30 benedizione delle nuove ambulanze, alle 12 sfilata per le vie cittadine, alle 12.30 buffet (su prenotazione).