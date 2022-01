Due nuove linee di bus per raggiungere il nuovo Liceo al Polo

SESTO FIORENTINO – Due nuove linee di bus sono e la riorganizzazione di altre cinque linee sono da oggi sono in funzione per raggiungere il nuovo Liceo Agnoletti. Le nuove linee sono la 80 e la 81 in servizio dal lunedì al sabato negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola con 10 corse […]

SESTO FIORENTINO – Due nuove linee di bus sono e la riorganizzazione di altre cinque linee sono da oggi sono in funzione per raggiungere il nuovo Liceo Agnoletti.

Le nuove linee sono la 80 e la 81 in servizio dal lunedì al sabato negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola con 10 corse complessive.

La linea 80 collega la zona fiorentina di Riferedi con il Polo scientifico. Parte dal viale Morgagni vicino alla fermata della Linea T1 della tramvia e poi passa da via Giuliani, via Sestese, viale del Mille per arrivare al nuovo liceo al Polo scientifico. Partenza alle 7.35 e alle 8.30 con arrivo al Polo-Cnr alle 7.58 e alle 8.53. Le corse di ritorno sono alle 12.15, alle 13.25 e alle 14.20. Il sabato ci saranno due corse, da Morgagni alle 7.35 e quella di ritorno alle 12.15.

La linea 81 è dedicata a migliorare il collegamento fra le varie zone di Sesto Fiorentino e il Polo. Il percorso parte da viale Ariosto passando da viale Togliatti, via Pratese, via della Repubblica, viale dei Mille e a arriva al Polo zona Liceo. Le corse di andata partono alle 7.34 e alle 8.29 per consentire l’entrata alle 8.10 e alle 9.05. Le corse di ritorno sono alle 12.15, 13.25, 14.20. Il sabato il servizio ha una corsa all’andata alle 7.34 e una di ritorno alle 12.15.

Sono state rimodulate anche le linee 57, 59, 66, 74 e 86. Per la linea 57 c’è un incremento del servizio dal lunedì al sabato in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita del Liceo Agnoletti. Le linee 59 e 66 fanno servizio anch eil sabato in orario 7-13. La linea 74 subisce una modifica del percorso a Calenzano che arriva fino all’Università dove si attesa il nuovo capolinea, con estensione del servizio anche il sabato. Per la linea 86 istituita la modifica del percorso con transito all’interno del Polo scientifico in entrambe le direzioni.

Nel potenziamento generale a servizio del nuovo liceo vengono modificate anche le corse Barberino-Firenze (Linea 30 A), che transiteranno all’interno del Polo scientifico negli orari di ingresso e uscita del nuovo Agnoletti.