CALENZANO – Inaugurazione di due nuovi mezzi della Misericordia di Calenzano. La benedizione ad opera di don Paolo Cioni si terrà domenica 7 dicembre alle 12 di fronte alla Chiesa di Santa Maria Madre di Dio. I due nuovi mezzi operativi andranno a rinnovare il parco automezzi dell’associazione calenzanese. Si tratta di una nuova autoambulanza Fiat Ducato Qtx per il servizio infermieristico di emergenza urgenza con in dotazione le più moderne strumentazioni per il soccorso e la rianimazione e di una nuova autovettura Fiat Doblò per i servizi alla comunità. “Continua – dice il presidente della Misericordia Paolo Pineti – il nostro impegno nella comunità di Calenzano e rivolgiamo un invito a diventare nostri volontari per poter continuare a dare risposte ai bisogni dei nostri concittadini”.
Due nuovi mezzi per la Misericordia di Calenzano
