Due nuovi nidi a Lastra a Signa

Sodole. Per questi progetti il Comune di Lastra a Signa ha deciso di stanziare 267.500 euro per il primo e 167.500 euro per il secondo. Per i due progetti nel 2022 il Comune ha ricevuto fondi tramite la partecipazione a bandi Pnrr: in particolare per un edificio da realizzarsi in un’area di proprietà comunale in via Calamandrei che potrà ospitare fino a 60 bambini di una superficie di 661 mq per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1.872.000 euro e un nuovo nido d’infanzia in via del Casone a Le Sodole, sempre in un’area di proprietà comunale, per 25 bambini di una superficie di 272 mq per il quale il Comune ha ottenuto 792.000 euro. Le opere saranno realizzate in bioedilizia con soluzioni impiantistiche legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili (sistemi fotovoltaico e solare termico).

“Con l’esplosione dei prezzi – ha detto l’assessore Emanuele Caporaso – dovuti al Covid, alla guerra in Ucraina e alle progettazioni per il bonus 110 i quadri finanziari delle opere pubbliche, non solo le nostre ma in tutta Italia, sono sostanzialmente aumentati. Possiamo dire che il finanziamento assegnato ad oggi copre la realizzazione di metà dell’opera. Abbiamo letto sugli organi di informazione che il Governo ha lanciato un nuovo bando per incrementare le risorse alla luce di questi cambiamenti ma ancora non abbiamo notizie certe se potremo accedervi. La volontà del Comune è comunque portare avanti la realizzazione delle due scuole e quindi in questa fase la progettazione definitiva, così farci trovare pronti nel caso arrivassero ulteriori finanziamenti”

“Riteniamo i nidi un servizio essenziale di cui le famiglie hanno sempre più bisogno – ha evidenziato il sindaco Angela Bagni- per questo il lavoro dei nostri uffici, anche nella richiesta di finanziamenti, si è concentrato sul tema della scuola e per poter realizzare nuovi plessi. I due nidi sono frutto di una programmazione e rappresentano la nostra visione su come immaginiamo la scuola di domani a Lastra a Signa: abbiamo svolto un’analisi partendo dalle superfici a nostra disposizione e inserendo quindi nuove scuole in zone strategiche tenendo conto del bacino d’utenza e delle esigenze sia degli utenti del centro storico che delle frazioni. Questa operazione ci consentirà di riorganizzare gli spazi e lasciare edifici che riteniamo meno consoni a nuovi concetti ed esperienze educative”