Due nuovi pulmini per l’anno scolastico 2024/2025. Il sindaco Caporaro: “Più moderni e accessibili anche ai disabili”

LASTRA A SIGNA – Acquistati dal Comune di Lastra a Signa due nuovi pulmini per il trasporto scolastico che andranno a migliorare e potenziare il servizio per il prossimo anno 2024/2025. Pulmini che “sono stati finanziati con risorse comunali – si legge in una nota – per un costo complessivo di 223.000 euro: uno di questi ha 25 posti, di cui uno per disabili e 4 per gli accompagnatori, l’altro ha 28 posti e 4 per gli accompagnatori”. “Si tratta di un investimento molto significativo – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – che andrà a migliorare il nostro servizio, rinnovando il parco veicoli in dotazione del Comune e dedicato al trasporto scolastico, con pulmini più moderni, sostenibili dal punto di vista ambientale e con l’accessibilità per disabili. Un impegno preso con tante famiglie e discusso anche insieme all’Istituto comprensivo e al Comitato genitori”.

Il Comune di Lastra a Signa dispone adesso di sette pulmini mentre sono 250 gli alunni delle scuole d’infanzia e primarie che lo scorso anno hanno usufruito del servizio. Le iscrizioni per il servizio di trasporto e refezione scolastica sono attive fino al 15 settembre 2024 per dare modo a coloro che ancora non hanno provveduto di presentare la domanda. Per iscriversi occorrerà compilare la domanda on line presente sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa nella sezione dei Servizi educativi utilizzando lo Spid. Da quest’anno le iscrizioni devono essere effettuate sia dai nuovi iscritti e da coloro che risultano già iscritti. A partire dall’ anno 2024/2025 ai sensi del nuovo Regolamento del servizio di refezione scolastica entrerà in vigore il nuovo pagamento digitalizzato Pagopa, tramite accesso al portale Servizi educativi utilizzando lo Spid. Pertanto non sarà più in vigore il sistema di pagamento delle tessere ricaricabili. Maggiori informazioni nella sezione Servizi educativi- refezione scolastica del sito Internet del Comune di Lastra a Signa.