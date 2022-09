Due portavoce per Ecolò

SESTO FIORENTINO – Ecolò Sesto Fiorentino ha eletto i suoi due co-portavoce, una donna e un uomo, secondo la tradizione dei partiti ecologisti europei. Diletta Bistondi, 36 anni, e Marco Mucini, 41 anni, saranno i due co-portavoce del progetto sestese che alle elezioni amministrative del 2021 è riuscito ad ottenere quasi il 6% eleggendo un Consigliere e un Assessore nella maggioranza a sostegno del sindaco Falchi. “Sono da sempre attiva nel tessuto associativo di Sesto Fiorentino, ritenendo che lamentarsi senza provare a portare avanti la propria idea di città e di società, non serva a niente se non a ripiegarsi su se stessi – sostiene Bistondi – Non mi sottraggo dunque a questo impegno, che coglierò con serietà ed entusiasmo, ringraziando per la fiducia i compagni e le compagne di Ecolò”.

“Ecolò porta avanti temi relativi alla sempre più urgente transizione ecologica, alla parità di genere e al femminismo, alla giustizia ambientale e sociale, radicando fermamente i propri principi politici nel centrosinistra – sostiene Mucini – e sono orgoglioso, per questo, di poter dare un contributo concreto alla mia Città, mettendo a disposizione la mia esperienza di tecnico forestale”. Nell’ultima Assemblea, oltre a quello dei co-portavoce, è stato affrontato anche il tema delle prossime elezioni politiche. “Come Ecoló Sesto, – dicono i due portavoce – avremmo preferito una proposta politica fortemente incentrata sull’urgenza di agire per mitigare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici e avremmo colto con entusiasmo candidature che rappresentassero, sui territori, le istanze ecologiste. Purtroppo con rammarico, prendiamo atto di questa occasione persa, ma non ci sottraiamo alla responsabilità che una forza politica deve avere, partecipando al dibattito elettorale. Pensiamo che in questo momento storico, così pericolosamente connotato da sentimenti nazionalistici, coloro che condividono un’idea di mondo incentrata sulla coesione sociale e non sulla paura dell’altro, sui diritti e non sui pregiudizi, sulla promozione delle energie rinnovabili e non sulle fonti fossili, su un’equa distribuzione delle risorse e non sulla tutela della ricchezza dei pochi, debbano unire le forze perché la posta in gioco è alta”.

Sulla base di queste considerazioni accogliamo positivamente la candidatura nel nostro collegio di Ilaria Cucchi, la cui storia muove dalla difesa dei diritti di tutte e tutti, soprattutto dei soggetti più fragili e a rischio nella nostra società. Ecolò Sesto Fiorentino sosterrà dunque Ilaria Cucchi come candidata al Senato della Repubblica, e continuerà a lavorare alla costruzione di un partito ecologista nazionale dal quadro valoriale, riconducibile ai principi del centrosinistra, ma che possa dare gambe ad un vero cambiamento per un paese più sostenibile, nell’ottica di una transizione ecologica concreta, giusta, che non lasci indietro nessuno”.