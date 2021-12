Due premi internazionali per il Liceo musicale Cicognini-Rodari di Prato: lunedì 20 il concerto di Natale a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Grande soddisfazione, oltre che festa, per il Liceo musicale di Prato: l’Orchestra di fiati dell’Istituto diretta dal professor Matteo Romoli (che l’ha anche preparata) e dal professor Francesco Agnello ha conseguito infatti il primo premio, con 99/100, al Concorso internazionale “Insieme per suonare, cantare, danzare” di Omegna e l’Ensemble Cameristico sempre […]

LASTRA A SIGNA – Grande soddisfazione, oltre che festa, per il Liceo musicale di Prato: l’Orchestra di fiati dell’Istituto diretta dal professor Matteo Romoli (che l’ha anche preparata) e dal professor Francesco Agnello ha conseguito infatti il primo premio, con 99/100, al Concorso internazionale “Insieme per suonare, cantare, danzare” di Omegna e l’Ensemble Cameristico sempre del medesimo Istituto preparato dai professori Francesco Santoro, Francesca Caligaris, Valentina Baldi, Giacomo De Simonis e Andrea Brogi ha ottenuto il primo premio con 95/100 al Concorso Internazionale “Gianni Rodari” sempre di Omegna. Concorsi che, organizzati dall’Associazione Arte in collaborazione con la Regione Piemonte, la Provincia di Verbano, Cusio e Ossola, quest’anno hanno visto la partecipazione di 9.000 concorrenti provenienti da tutta Europa.

E domani, lunedì 20 dicembre, alle 21.15, presso il Teatro delle Arti a Lastra a Signa, si svolgerà il “Concerto di Natale” delle due compagini insieme alla premiazione dei ragazzi che ne fanno parte con la coppa e le medaglie del Senato della Repubblica. Nell’occasione, inoltre, si esibirà l’Orchestra d’archi del Liceo musicale di Prato, per un evento organizzato dall’Associazione Arte e Musica Toscana con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa (ingresso libero, per prenotare scrivere a pubblico@tparte.it).

L’orchestra è composta da Tommaso Rossi, Lorenzo Biso (oboe), Irene Berti, Irene Brancaccio, Maria Naldi, Gabriele Capuano, Simeone Ruggiero (flauto), Tatiana Calamassi, Atrach Mariam, Daniele Gaeta (clarinetto), Elia Dolfi, Matteo Dreoni, Mariano Bocini (fagotto), Camilla Zannoni, Ilenia Abbate (corno), Francesco Marini, Francesca Tommolini (tromba) e Giulio Della Pietra (contrabbasso). Fanno invece parte dell’Ensemble Cameristico Lorenzo Del Panta (baritono), Dimitri Paci (glockenspiel), Elia Dolfi (fagotto) e Denise Lorenti (pianoforte).

Ha presentato un impegnativo e virtuosistico programma del ‘900 e contemporaneo con brani di Holst, Sostakovic e De Haan, l’Ensemble invece ha eseguito una composizione del professore Francesco Santoro su testo della poesia “Esami” di Gianni Rodari (il video è stato realizzato dagli studenti Matteo Caramelli e Pietro Zini). “Un particolare ringraziamento per la dedizione e la collaborazione – si legge in una nota – va anche agli insegnanti di strumento non menzionati in precedenza, ovvero Davide Guerrieri, Francesco Cecchetti, Filippo Valbonetti, Vittorio Conti e Andrea Lombardo”.