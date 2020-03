Dusan Vlahovic positivo, Fiorentina in quarantena

FIRENZE – Si allunga l’elenco dei calciatori risultati positivi al Coronavirus. E fra questi, purtroppo, c’è anche l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus Covid-19. Il giocatore è asintomatico ma la Fiorentina è in quarantena. “La società – si legge in una nota – sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa a iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore”.