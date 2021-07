E’ agli arresti domiciliari a Salerno ma decide di fare “una gita fuori porta” a Signa: arrestato dai Carabinieri

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Nel corso del week end i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno effettuato una serie servizi di controllo del territorio, arrestando due persone, rispettivamente per evasione ed un per furto. Nel primo caso, sabato sera, i Carabinieri della Stazione di Lastra a Signa hanno tratto in arresto in flagranza di reato […]

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Nel corso del week end i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno effettuato una serie servizi di controllo del territorio, arrestando due persone, rispettivamente per evasione ed un per furto. Nel primo caso, sabato sera, i Carabinieri della Stazione di Lastra a Signa hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione S.C.F., di origini campane, 36 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia (episodio risalente al 12 maggio scorso a Signa): l’uomo, partito dalla provincia di Salerno dove era sottoposto agli arresti domiciliari, ha pensato bene di fare “una gita fuori porta” e venire a trovare la moglie. I Carabinieri, lo hanno rintracciato e arrestato. Al termine degli accertamenti è stato condotto presso il carcere di Sollicciano.

L’altro arresto è stato effettuato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti nel pomeriggio di domenica Nella circostanza, i militari dell’Arma sono stati avvisati dalla centrale operativa che un uomo era stato appena fermato dal personale antitaccheggio all’interno del supermercato Esselunga di Campi Bisenzio. L’uomo, infatti, era stato notato aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali e occultare merce all’interno di uno zainetto. Successivamente, si era avvicinato all’uscita tentando di dileguarsi senza pagare. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di alcolici, profumi e capi di abbigliamento, per un valore di 350 euro. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che nella disponibilità dello stesso c’era un ulteriore zaino che aveva nascosto poco prima di entrare all’interno dell’Esselunga all’interno del quale era stata riposta altra merce, profumi e capi abbigliamento, per un valore di 150 euro rubata in precedenza dal vicino supermercato Lidl. Tutta la refurtiva è stata restituita. L’uomo, un cittadino della Guinea di 25 anni, è stato trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna.