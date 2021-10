“E caddi come un corpo morto cade”: al via a Signa le celebrazioni dantesche in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

SIGNA – Al via sabato 30 ottobre le celebrazioni dantesche a Signa in occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri con iniziative che spaziano fra mostre, proiezioni e conferenze realizzate con il supporto di Regione Toscana. A dare il via al cartellone di appuntamenti una “Passeggiata con Dante” alle 15, un percorso storico-poetico […]

SIGNA – Al via sabato 30 ottobre le celebrazioni dantesche a Signa in occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri con iniziative che spaziano fra mostre, proiezioni e conferenze realizzate con il supporto di Regione Toscana. A dare il via al cartellone di appuntamenti una “Passeggiata con Dante” alle 15, un percorso storico-poetico fra le vie del centro storico di Signa fino alla Chiesa di Santa Maria in Castello a cura di Alessandro Calonaci. Ancora sabato alle 17.30 l’inaugurazione della mostra collettiva “Dante attraverso lo sguardo degli artisti” nella sala dell’affresco del palazzo comunale, visitabile fino a giovedì 11 novembre negli orari di apertura al pubblico del Comune.

Sabato 6 novembre alle 12 nelle sale della biblioteca comunale l’inaugurazione della mostra bibliografica “Dante in biblioteca” dedicata a Dante e alla sua poesia; giovedì 11 la Casa Madre delle Suore Passioniste ospita la tavola rotonda “Dante fra fede e Chiesa” con interventi di Simone Manna, Lorenzo Raugei e Agostino Pandolfini; il 18 novembre in sala giunta la conferenza “Dante e il suo tempo” tenuta da Gabriele Scalini, docente all’IIS Pontormo di Empoli.

Riaprono anche le porte della Sala Blu: mercoledì 10 alle 21 con la proiezione e le letture di uno fra i capolavori del fumetto italiano, “L’inferno di Topolino”, con gli interventi di Davide Fabbri e Federico Santini; martedì 9, 16, 23 e 30 novembre invece, sempre alle 21, con la proiezione di vari film ispirati al Sommo Poeta grazie alla collaborazione dell’associazione Short Movie Man Studios – da Bertolini a Camillo Mastrocinque con “Totò all’Inferno”, a Riccardo Freda, a Vincent Ward con “Al di là dei sogni”. Concludono il ciclo di appuntamenti le “Pillole dantesche” in Sala Blu giovedì 25 novembre – una serie di proiezioni di filmati brevi ispirati ai canti della Divina Commedia. “Un calendario ricco di appuntamenti, pienamente focalizzato sull’indagine dell’opera e del pensiero dantesco, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – un mese di iniziative fra mostre, dibattiti e proiezioni con cui rendere omaggio alla grandezza di Dante”. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale “Boncompagno da Signa”, 055 875700 – biblioteca@comune.signa.fi.it