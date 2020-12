“E che Natale sia!”, proseguono gli appuntamenti del cartellone natalizio a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Proseguono gli appuntamenti inseriti nel cartellone di eventi natalizi “E che Natale sia!” a cura del Comune di Lastra a Signa, Associazione Villa Caruso, biblioteca comunale e associazioni locali. Gran parte degli incontri sono trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Il 24 dicembre appuntamento con i video-auguri di Natale a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con la banda musicale di Malmantile mentre il 25 dicembre alle 15 sarà trasmesso il video del Canto di Natale cantato da Enrico Caruso. Dal 24 dicembre, poi, per una settimana, quindi fino al 1 gennaio, si svolgerà “Ti regalo una canzone!”: i residenti del Centro Sociale di via Togliatti riceveranno via messaggio WhatsApp, tutti giorni alle 16, pillole di video-canzoni realizzate dagli attori e musicisti della Compagnia Teatro popolare d’arte. Il 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio alle 17 il programma propone una visita guidata del Museo Caruso in diretta streaming, mentre il 29 dicembre alle 15 e il 30 dicembre alle 20.30 sarà la volta di “Biblioeroi digitali” ovvero pomeriggi e serate all’insegna della fantasia e dell’avventura con i giochi di ruolo su piattaforma digitale a cura della biblioteca comunale. Infine il programma raccoglie anche le iniziative promosse dalle associazioni del territorio che prevede, tra le altre, quella curata dal CCN Lastra Shopping con la raccolta delle letterine di Babbo Natale presso alcuni gazebo allestiti in città, fino al 24 dicembre. Estrazione a sorte di 3 letterine e il 6 gennaio consegna di regali ai vincitori.