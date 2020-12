“E che Natale sia!”: tanti gli appuntamenti, non solo on line, a Lastra a Signa in attesa delle festività

LASTRA A SIGNA – Laboratori per bambini, musica, giochi di ruolo, visite guidate al Museo Caruso, luminarie a addobbi natalizi: questo e molto altro nel ricco calendario di iniziative natalizie, in parte da guardare on line sulla pagina Facebook ufficiale del Comune ma anche dal vivo in rispetto delle normative anti Covid-19. “Il programma – […]

LASTRA A SIGNA – Laboratori per bambini, musica, giochi di ruolo, visite guidate al Museo Caruso, luminarie a addobbi natalizi: questo e molto altro nel ricco calendario di iniziative natalizie, in parte da guardare on line sulla pagina Facebook ufficiale del Comune ma anche dal vivo in rispetto delle normative anti Covid-19. “Il programma – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – si rivolge a tutte le fasce di età ed è stato pensato dall’amministrazione comunale in sinergia con il Teatro delle Arti, biblioteca comunale di Lastra a Signa, Associazione Villa Caruso e associazioni locali per offrire in questo particolare periodo di emergenza un calendario di appuntamenti per festeggiare l’arrivo del Natale, rispettando tutti i protocolli e le prescrizioni sanitarie”.

Si partirà domenica 20 dicembre dalle 10 alle 12 (nella zona del centro cittadino) con le “Serenate di Natale”: un duo di attori e musicisti della compagnia Teatro Popolare d’Arte girerà per il capoluogo portando, in una sorta di sfilata itinerante, gli auguri ai cittadini i quali sono invitati ad affacciarsi dai balconi e dalle finestre di casa per ascoltare le note e le parole del corteo natalizio. Domenica 20 dicembre alle 17, domenica 27 dicembre e domenica 3 gennaio alle 11.40 appuntamento on line con “Canta Caruso! Ascolto guidato di brani e arie cantate dal tenore Enrico Caruso” con riproduzione di incisioni originali su grammofono d’epoca. Martedì 22 dicembre alle 17.30 Natale per i più piccoli- laboratorio on line per creare una decorazione natalizia a cura della Biblioteca Comunale di Lastra a Signa.

Il 24 dicembre appuntamento con i video auguri di Natale a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con la banda musicale di Malmantile e il 25 dicembre alle 15 sarà trasmesso il video del Canto di Natale cantato da Enrico Caruso. Dal 24 dicembre per una settimana, quindi fino al 1 gennaio, i residenti del Centro Sociale di via Togliatti riceveranno via messaggio WhatsApp, tutti giorni alle 16, pillole di video-canzoni realizzate dagli attori e musicisti della Compagnia Teatro popolare d’arte. Il 24-31 dicembre e 7 gennaio alle 17 il programma propone una visita guidata del Museo Caruso in diretta streaming, mentre il 29 dicembre alle 15 e il 30 dicembre alle 20.30 Biblioeroi digitali ovvero pomeriggi e serate all’insegna della fantasia e dell’avventura con i giochi di ruolo su piattaforma digitale a cura della biblioteca comunale.

Infine, il programma ospita anche le iniziative promosse dalle associazioni del territorio: sabato 19 dicembre alle 15.30 “Suoniamo per voi!”, la Banda Musicale della Misericordia di Malmantile dal piazzale esterno della Rsa Alfa Columbus eseguirà alcuni brani natalizi per gli ospiti della struttura, domenica 20 dicembre torna il trenino per le strade di Malmantile a cura dell’Avis sezione locale che porterà i regali a tutti i bambini. Gli addobbi e le luminarie natalizie nella frazione di Ginestra Fiorentina sono a cura del CCN In centro a Ginestra mentre quelle nel capoluogo a cura del CCN Lastra Shopping. Sempre il CCN Lastra Shopping ha promosso un’iniziativa di raccolta delle letterine di Babbo Natale presso alcuni gazebo allestiti in città, fino al 24 dicembre. Estrazione a sorte di 3 letterine e il 6 gennaio consegna di regali ai vincitori. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti on line saranno trasmessi sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Lastra a Signa.